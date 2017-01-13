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13. 01. 2017

В Пакистане грузовик протаранил школу: есть жертвы

 
В Пакистане грузовик на полном ходу влетел в школу для девочек. Как сообщает Daily Pakistan, жертвами стали пять человек, около 30 получили серьезные травмы. 
 
Отмечается, что среди погибших - преподаватель и четверо школьниц. 
 
По данным издания Хinhuanet, грузовик не справился с управлением и врезался в учебное заведение. Водитель грузовика скрылся с места происшествия после аварии, но был задержан позже.
 
Напомним, ранее сообщалось, что в Пакистане разбился пассажирский самолет, 47 человек погибли.
 
В Харькове грузовик врезался в авто, есть погибшие

Источник: korrespondent.net

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