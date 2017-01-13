Барак Обама войдет в историю как первый темнокожий президент США, а не успешный реформатор и революционер, совершивший важные политические, социальные и экономические преобразования.

Прощальную речь, которая является неотъемлемой частью политического наследия Америки, он посвятил восхвалению своей деятельности и критике Дональда Трампа, который на следующей неделе займет его кресло в Белом доме.

Обама в прощальной речи говорил, что США стали лучше, чем были до его прихода и совсем не упомянул о своих неудачах во внешне политике, которые привели к утрате Америкой статуса гегемонии, как считает большинство экспертов, и победе Трампа.

Корреспондент.net подводит итоги восьмилетнего правления Барак Обамы и вспоминает, что он обещал, а что оставил после себя.

Хороший человек с забавным именем

Афроамериканец, сын матери-одиночки, учился в частной школе в Гонолулу, что на Гавайских островах. Высшее образования получил в Колумбийском университете и школе права Гарварда.

Высокий, стройный парень с забавным именем, хорошо играл в баскетбол, был бойцом, но и отличным дипломатом, умевшим организовывать вокруг себя альянсы даже с соперниками. Так о нем вспоминают однокашники.

Сам он рассказал о своем "низком моральном падении" во время учебы в школе - курил травку и принимал кокаин.

Cмотрите фотогалерею: Черный голубь мира. Итоги президентства Обамы

Литературные критики восхищаются его подборками книг на лето, музыканты восторгаются его плейлистами, ученые ипредприниматели удивляются его сообразительности и пытливому уму. Он прекрасно умеет общаться с маленькими детьми.

Но, несмотря на такую привлекательность и обаяние, его президентство было одним из самых противоречивых в истории США и способствовало расколу в американском обществе.

Заняв Белый дом он произносил такие речи, каких не было ни одного другого президента США, становясь благодаря своей личности и красноречию проводником надежд американцев и всего мира.

Никто не сомневается, что Барак Обама хороший человек, но сильным политиком он так и не стал, а его переживания не пошли дальше слов.

Эксперты говорят, что ему нехватило решительности и убедительности, поэтому за рубежом он терпел неудачи, а конгресс блокировал его смелые реформы.

Нобелевская премия мира, но войны идут

Обама получил Нобелевскую премию мира на девятом месяце пребывания в кресле президента США. Вероятно это было авансом после воинственной политики его предшественника Джорджа Буша-младшего.

Получая награду, в своей речи Обама выделил четыре приоритета своей миссии по достижению мира во всем мире - создание новой эры без ядерного оружия, улучшение ситуации с глобальным потеплением, преодоление нетерпимости и конфликтов между цивилизациями, возвращение мира между израильцами и палестинцами.

В своей второй инаугурационной речи он заявил под аплодисменты, что "десятилетие войн подходит к концу". Но пока он был у власти, Америка все время воевала, хотя и неохотно.

Из приоритетов Обама продвинулся только по двум направлениям - ядерного оружия стало меньше и более сотни государств договорились по климату.

Экономические победы

Обама стал президентом через два месяце после того, как разразился финансовый кризис.

Но встретил он его очень конструктивно - добился принятия программы стимулирования экономики стоимостью в 800 миллиардов долларов, спас большую часть автомобильной промышленности от банкротства, добился принятия закона о банковском регулировании, который, в частности, должен помешать банкам спекулировать недвижимостью.



США сейчас переживает уверенный экономический подъем, безработица там низкая, в то время как Европа все еще пытается оправиться после кризисных лет. То, что 2017 год обещает быть лучше, тоже связывают не в последнюю очередь с подъемом США.

Реформа здравоохранения

Обама принял реформу системы страхования здоровья под крики о помощи со стороны конгресса, где у демократов тогда было большинство в обеих палатах.

Больше 20 миллионов человек, у которых раньше медицинской страховки не было, теперь ее получили. Запретили отказывать людям в страховке на основании прежней истории болезни.

Но многим пришлось платить больше, поскольку самые дешевые и плохие виды страхования теперь вне закона. Кроме того, те, кто не позаботились о том, чтобы подписать договор о страховании, должны платить штрафы.



Реформа стала объектом ненависти номер два у республиканцев и Трамп теперь ее отменит.

Трения с республиканским большинством в конгрессе

Одной из самых серьезных ошибок Обамы стало, то, что ему не удалось договориться с республиканцами, которые имеют большинство в конгрессе США.

Поэтому, он, пребывая в изоляции, употреблял исполнительную власть чаще, чем ему бы хотелось, и чем другие прибегали к ней раньше, а должен был искать хорошо обоснованные политические решения.

Конгрессмены обвиняли Обаму в неуважении к конгрессу и препятствовали многим его реформам. Примечательно его президентское послание в 2009 году, когда во время речи один из конгрессменов крикнул: "Вы лжете!".

Безядерный Иран

Иран и страны "шестерки" (США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия) достигли соглашения по иранской ядерной программе в обмен на отмену санкций против Тегерана.

Соглашение предусматривает, что Иран должен будет избавиться от 98 прцоентов своих запасов обогащенного урана и согласиться на инспекции МАГАТЭ, "когда и где необходимо".

Также Тегеран обязался демонтировать две трети действующих центрифуг для обогащения урана и хранить их под международным наблюдением.

Куба

1 июля США и Куба договорились вновь открыть свои посольства в Гаване и Вашингтоне. Восстановление отношений с Кубой конгрессу США предложил Обама.

Хотя отношения между странами налаживаются, Гавана заявляет, что для полной нормализации США должны эвакуировать военную базу из бухты Гуантанамо и снять экономическое эмбарго.

Куба и США подписали соглашение о возобновлении авиасообщения.

Сирия

США самоустранились от решения кризиса в Сирии в 2013 году, когда Обама отказался ударить по силам Асада, применившим газ зарин против собственного населения, хотя до этого американский президент предупреждал, что это станет "красной линией".

Обама считал, что бомбить Сирию ради престижа и авторитета опасно и "глупо", и что дальнейшее участие в этом затянет Америку в сети, при этом спасти мирных жителей не получится. Он и сейчас так считает.

Теперь эту сцену в Сирии занимает Россия, так же как Китай пытается упрочить свое положение в Азии, особенно в Южно-Китайском море.

Украина

После аннексии Крыма США ввели экономические санкции против России и уговорили Евросоюз поступить также. Несмотря на то, что ЕС от санкций также пострадал, но все еще их не отменяет.

Обама неоднократно связвался с Владимиром Путиным и лично с ним встречался, чтобы обсудить ситуацию на востоке Украине. Американский президент также обсуждал украинский вопрос с Петром Порошенко, а чиновники из его ближайшего окружения неоднократно посещали Украину.

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Также был создан нормандский формат по Украине. Очевидно, что Ангела Меркель и Франсуа Олланд представляют в этом формате американскую позицию.

США также выделили Украине многомиллиардную подержку и помощь в виде техники и подготовки.

Источник: korrespondent.net