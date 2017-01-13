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13. 01. 2017

ГПУ внепланово проверит е-декларации 29 нардепов

Генеральная прокуратура Украины во время анализа электронных деклараций народных депутатов установила факты несоответствия между задекларированными средствами и официально полученными доходами декларантов, из которых оплачены налоги и обязательные платежи.

Об этом говорится в сообщении на сайте ГПУ.

"Так, в соответствии с имеющейся информацией, один из народных избранников в период с 2001 по 2016 годы получил доход в сумме 600 тысяч гривен. Впрочем, по данным электронной декларации за 2015 год, последнему принадлежат денежные средства в размере почти 22 млн гривен", – говорится в сообщении.

В ГПУ отметили, что такие случаи не единичны, поэтому ведомство инициировало перед Государственной фискальной службой "проведение документальных внеплановых проверок по указанным вопросам в отношении 29 народных депутатов Украины".

Как сообщал Корреспондент.net, ранее были обнаружены нарушения в е-декларациях у 53 депутатов. Нарушителям грозит штраф в размере от 850 до 1700 гривен, и конфискация имущества.

Напомним, ГПУ не нашла нарушений в декларации нардепа Руслана Демчака, который задекларировал 133 млн гривен наличными.

Источник: korrespondent.net

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