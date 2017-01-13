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13. 01. 2017

ФРГ подтвердила визит министра РФ в обход санкций

Министерство продовольствия и сельского хозяйства ФРГ выступило в защиту решения пригласить главу Минсельхоза РФ Александра Ткачева на встречу министров сельского хозяйства стран G20.

Стандартный текст приглашения был отправлен всем представителям G20, сообщили в пятницу, 13 января, в министерстве, при этом российская сторона пока не ответила согласием на участие в мероприятии.

Ранее в тот же день издательское объединение Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) распространило информацию о том, что Берлин намерен пригласить российского министра, включенного в санкционный список Евросоюза, в обход санкций.

Для этого правительство ФРГ повысило статус мероприятия, приравняв его к встрече под эгидой ОБСЕ. Совет Европы ЕС предоставляет ограниченное разрешение на въезд лицам, находящимся под санкциями, для участия в заседаниях в рамках ОБСЕ.

МИД Германии уже подтвердил, что Александр Ткачев внесен в список участников встречи глав министерств сельского хозяйства стран G20.

Кроме того, во время пребывания руководителя российского Минсельхоза в Германии запланирована его встреча с немецким коллегой Кристианом Шмидтом (Christian Schmidt) в закрытом режиме.

Министерство иностранных дел ФРГ при этом подчеркнуло, что участие Ткачева в работе ярмарки "Зеленая неделя", проходящей в эти дни в Германии, не предполагается.

Источник: korrespondent.net

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