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13. 01. 2017

В Германии в глыбе льда на реке нашли лису

 
В реке Дунай в Германии жители городка Фридинген обнаружили вмерзшую в лед лису. Об этом пишет Independent.
 
Скорей всего животное проломило хрупкий лед и упало в воду около 9 января, а обнаружена она была спустя четыре дня.
 
По информации издания, местные жители использовали электропилу, чтобы достать животное на поверхность.
 
Напомним, ранее сообщалось, что в Москве самолет не смог сесть из-за игр двух лис на взлетной полосе.
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Источник: korrespondent.net

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