В Германии в глыбе льда на реке нашли лису

В реке Дунай в Германии жители городка Фридинген обнаружили вмерзшую в лед лису. Об этом пишет Independent.

Скорей всего животное проломило хрупкий лед и упало в воду около 9 января, а обнаружена она была спустя четыре дня.

По информации издания, местные жители использовали электропилу, чтобы достать животное на поверхность.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве самолет не смог сесть из-за игр двух лис на взлетной полосе.

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Источник: korrespondent.net