На должность главы Нацполиции претендуют 64 кандидата

Министерство внутренних дел опубликовало список из 64 кандидатов на должность руководителя Национальной полиции Украины. Конкурс на эту должность стартует 18 января и будет проводиться в пять этапов.

По результатам пяти этапов конкурса комиссия путем голосования определяет не более трех финальных претендентов. В случае возникновения спорных вопросов, комиссия может предложить претендентам дополнительную проверку, – говорится в сообщении.

Список финальных претендентов должен быть сформирован и передан на рассмотрение министру внутренних дел в сжатые сроки, но не позднее 15 февраля 2017 года.

Также сообщается, что из 64 кандидатов, 59 имеют юридическое образование, а 18 работают в полиции на сегодняшний день. Среди них: первый замглавы Нацполиции Вадим Троян, замглавы Нацполиции Андрей Крищенко, начальник управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин, а также руководители других областных управлений Нацполиции.

Как сообщал Корреспондент.net, 16 декабря 2016 года был объявлен конкурс на должность главы Нацполиции. Претенденты на должность должны были направить документы до 8 января 2017 года.

Напомним, что 14 ноября Хатия Деканоидзе подала в отставку с поста главы Национальной полиции.

Источник: korrespondent.net