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13. 01. 2017

ОБСЕ показало видео обстрела Светлодарска

На официальном Youtube-канале миссии ОБСЕ в Украине появилась запись с камер рядом со Светлодарским. 

"Из пяти самоходных гаубиц несмотря на минские договоренности был открыт огонь в направлении Светлодарска, Донецкой области", - сказано в сообщении.

Сообщается, что на время съемки 21 декабря 2016 было выпущено 31 артснаряд с территории Новогригорьевки, контролируемой ДНР. Это село расположено в 6,5 километрах от линии разграничения.

Напомним, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали самоходные гаубицы 12 января.

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Источник: korrespondent.net

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