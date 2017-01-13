Перемоги и зрады недели: доллар и зал в Николаеве

Украинское общество уже два года измеряет все события в стране категориями “Зрада”и“перемога”.

Как правило, именно происшествия, подходящие под это определение, становятся главными темами для обсуждения в социальных сетях.

Корреспондент.net попробовал собрать главные “перемоги” и “зради” недели.

Перемоги

Побед на этой недели было как никогда мало.

Новый зал для фехтовальщиков

Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Николаев открыл новый зал фехтования.

Открыть зал обещала еще предыдущая власть, но достроить его все никак не могли.

Николаев подарил стране знаменитую олимпийскую чемпионку Ольгу Харлан, которая долгое время объясняла чиновником, что в таком зале, как в Николаеве просто невозможно заниматься.

Теперь Николаевская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию получила новое помещение. В школе занимаются 422 спортсмена.

Зрады

А вот проблем на текущей недели было в изобилии

Уроки занятости от Гройсмана

Премьер-министр анонсировал масштабную реформу службы занятости страны, вот только сопроводил анонс он неоднозначным заявлением.

"Я не собираюсь содержать службу занятости, я не собираюсь содержать безработных. Но я собираюсь дать людям работу и нормальную зарплату. Изменение этой философии должно быть на повестке дня", — сказал глава правительства.

Стволы Авакова

За 2,5 года руководства министерством внутренних дел Арсена Аваков раздал более тысячи единиц оружия в виде наград.

По данным Украинской правды, получали оружие в основном политики, депутаты, министры, причем многие по несколько раз.

Так, Аваков подарил народному депутату от "Народного фронта" Игорю Котвицкому 6 единиц оружия. Нынешний депутат "фронтовик", а некогда советник Авакова, за которым закрепилось прозвище кошелька министра оказался самым "заслуженным" среди лиц награжденных оружием.



Три "ствола" – "Форт 21.03", "Форт 9" и "Glock 17" – Котвицкий получил в 2014 году в качестве советника Авакова, еще три – АПС, Маузер и Smith & Wesson mod. SW 1911 Colt - уже будучи депутатом.

Именно от Авакова получил Glock 19 нардеп Сергей Пашинский. Из этого оружия политик подстрелил человека 31 декабря 2016 года.

По четыре ствола от Авакова получили Арсений Яценюк и Владимир Гройсман, три – Александр Турчинов.

Доллар

Доллар в украинских обменниках перевалил за 29 гривен. За неделю он вырос на две гривны.

Одни эксперты говорят, что такое пике гривны – это сезонный фактор, результат спекуляций и низкой деловой активности в начале года, прогнозируя, что вскоре гривна отыграется.

Другие – уверенны, что это результат серьезных проблем в экономической сфере, национализации Приватбанка, и дальше гривна только продолжит бить антирекорды.

Источник: korrespondent.net