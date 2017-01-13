Перемоги и зрады недели: доллар и зал в Николаеве

Украинское общество уже два года измеряет все события в стране категориями “Зрада”и“перемога”.
Как правило, именно происшествия, подходящие под это определение, становятся главными темами для обсуждения в социальных сетях.
Корреспондент.net попробовал собрать главные “перемоги” и “зради” недели.
Перемоги
Побед на этой недели было как никогда мало.
Новый зал для фехтовальщиков
Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Николаев открыл новый зал фехтования.
Открыть зал обещала еще предыдущая власть, но достроить его все никак не могли.
Николаев подарил стране знаменитую олимпийскую чемпионку Ольгу Харлан, которая долгое время объясняла чиновником, что в таком зале, как в Николаеве просто невозможно заниматься.
Теперь Николаевская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию получила новое помещение. В школе занимаются 422 спортсмена.
Зрады
А вот проблем на текущей недели было в изобилии
Уроки занятости от Гройсмана
Премьер-министр анонсировал масштабную реформу службы занятости страны, вот только сопроводил анонс он неоднозначным заявлением.
"Я не собираюсь содержать службу занятости, я не собираюсь содержать безработных. Но я собираюсь дать людям работу и нормальную зарплату. Изменение этой философии должно быть на повестке дня", — сказал глава правительства.
Стволы Авакова
За 2,5 года руководства министерством внутренних дел Арсена Аваков раздал более тысячи единиц оружия в виде наград.
По данным Украинской правды, получали оружие в основном политики, депутаты, министры, причем многие по несколько раз.
Так, Аваков подарил народному депутату от "Народного фронта" Игорю Котвицкому 6 единиц оружия. Нынешний депутат "фронтовик", а некогда советник Авакова, за которым закрепилось прозвище кошелька министра оказался самым "заслуженным" среди лиц награжденных оружием.
Три "ствола" – "Форт 21.03", "Форт 9" и "Glock 17" – Котвицкий получил в 2014 году в качестве советника Авакова, еще три – АПС, Маузер и Smith & Wesson mod. SW 1911 Colt - уже будучи депутатом.
Именно от Авакова получил Glock 19 нардеп Сергей Пашинский. Из этого оружия политик подстрелил человека 31 декабря 2016 года.
По четыре ствола от Авакова получили Арсений Яценюк и Владимир Гройсман, три – Александр Турчинов.
Доллар
Доллар в украинских обменниках перевалил за 29 гривен. За неделю он вырос на две гривны.
Одни эксперты говорят, что такое пике гривны – это сезонный фактор, результат спекуляций и низкой деловой активности в начале года, прогнозируя, что вскоре гривна отыграется.
Другие – уверенны, что это результат серьезных проблем в экономической сфере, национализации Приватбанка, и дальше гривна только продолжит бить антирекорды.
Источник: korrespondent.net
новость
-
Отмена виз в Беларусь
Опубликован указ о 5-дневном безвизовом режиме в Беларуси
В среду, 11 января 2017 года, на Национальном правовом интернет-портале офииально опубликован указ президента Беларуси №8 от 9 января 2017г. "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который дает возможность гражданам 80 стран въехать в Беларусь без визы на срок не более 5 дней.
-
Отмена виз в Беларусь
Ответы на главные вопросы о 5-дневном безвизовом въезде в Беларусь
Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной, пресс-секретарь МВД Константин Шалькевич, начальник главного консульского управления МИД Игорь Фисенко и представитель Госпогранкомитета Олег Ляшук ответили на популярные вопросы по поводу безвизового въезда в Беларусь для граждан 80 стран, который вводится указом президента №8 от 9 января.
-
Отмена виз в Беларусь
Иностранцам, которые задержатся в Беларуси без визы, грозит предупреждение или штраф
Иностранные граждане, которые нарушают пятидневный срок пребывания в Беларуси без визы, получат предупреждение или штраф. Об этом во вторник, 10 января, сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.
-
Отмена виз в Беларусь
Ограничений на число поездок в Беларусь по 5-дневному безвизу нет
Граждане 80 стран, которые в скором времени смогут приезжать в Беларусь без оформления визы сроком на 5 дней, не ограничены в количестве таких краткосрочных поездок. Об этом на спецбрифинге во вторник, 10 января, сообщил представитель Государственного пограничного комитета Олег Ляшук.
-
Отмена виз в Беларусь
Кремль: Минск согласовал с Москвой введение безвизового режима для 80 стран
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение Беларусью 5-дневного безвизового режима для граждан 80 стран. По его словам, это абсолютно внутреннее дело Беларуси, однако Минск согласовывал данное решение с Москвой.
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-