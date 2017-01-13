Лента RSS
Подписаться на ленту
13 января 2017, пятница, 20:57
-1°C
Завтра -1°C
-1°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,07
13. 01. 2017

Пашинский признал, что стрелял стоя - адвокаты

Депутат Сергей Пашинский изменил показания во время одновременного допроса с пострадавшим Вячеславом Химикусом и признал, что стрелял стоя, а не лежа, как говорил ранее.

Об этом заявил бывший заместитель главы администрации президента Андрей Портнов, чьи адвокаты защищают пострадавшего Вячеслава Химикуса в Facebook. 
 
"Только что на перекрестном допросе депутат Народного Фронта Пашинский был уличён защитой потерпевшего во лжи и был вынужден признать, что стрелял стоя, а не лёжа, как сообщал в первых комментариях сразу после совершения преступления", - заявил Портнов.
Напомним, 31 декабря Пашинский заявил о нападении на него, из-за чего он решил применил оружие. Пострадавший на него якобы напал с бутылкой и депутату пришлось отстреливаться лежа.
 
В то же время пострадавший во время стычки Химикус утверждает, что Пашинский достал оружие, когда ему никто не угрожал, и не делал предупредительного выстрела в воздух.
 
При этом врач, оперировавший пострадавшего заявил, что Пашинский соврал в своих показаниях.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Что касается вегетарианства. Слышали вы когда-нибудь, чтобы о недостатке умственных способностей говорили: тупой лев, глупая пантера, ну ты гепард! Нет? А про корову, овцу, барана? То-то и оно!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.