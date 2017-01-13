Пашинский признал, что стрелял стоя - адвокаты

Депутат Сергей Пашинский изменил показания во время одновременного допроса с пострадавшим Вячеславом Химикусом и признал, что стрелял стоя, а не лежа, как говорил ранее.

Об этом заявил бывший заместитель главы администрации президента Андрей Портнов, чьи адвокаты защищают пострадавшего Вячеслава Химикуса в Facebook.

"Только что на перекрестном допросе депутат Народного Фронта Пашинский был уличён защитой потерпевшего во лжи и был вынужден признать, что стрелял стоя, а не лёжа, как сообщал в первых комментариях сразу после совершения преступления", - заявил Портнов.

Напомним, 31 декабря Пашинский заявил о нападении на него, из-за чего он решил применил оружие. Пострадавший на него якобы напал с бутылкой и депутату пришлось отстреливаться лежа.