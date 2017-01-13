Украина может стать элементом геополитической сделки - Пинчук

Украинский бизнесмен Виктор Пинчук опубликовал статью, в которой заявил о необходимости признания Украиной факта смены элит Запада и пересмотра западными политиками своих первоочередных приоритетов.
Статью Виктора Пинчука опубликовало издание Украинская правда.
Он подчеркнул, что эта статья стала ответом на дискуссию вокруг его недавней авторской колонки в американском издании Wall Street Journal.
Виктор Пинчук отмечает, что глобальная ситуация в мире кардинально меняется, и Украина не может позволить себе не замечать этого.
"Происходит смена элит Запада. Сам Запад впервые за долгое время подвергается угрозам, потому пересматривает приоритеты. И, что главное для нас, меняется международная группа партнеров, которые до этого момента помогали нам выстоять", - предупреждает Пинчук.
По мнению Пинчука, "украинский вопрос" вполне может стать элементом большой геополитической сделки.
"Им (европейским политикам, - ред.) нужны быстрые результаты, которых от них ждет избиратель. В наших силах помочь лидерам Запада их достичь. В обмен на их помощь в достижении наших целей", - заявил Виктор Пинчук.
По его словам, строительство Украины по европейским стандартам сегодня диаметрально расходится с российскими мечтами о нас как о failed state (государстве-неудачнике).
"Тут – никаких компромиссов с Россией. Не настаивая сейчас на членстве (в ЕС, - ред.), "облегчая жизнь" Евросоюзу и идя с ним на компромисс, в обмен на это мы должны добиваться от ЕС конкретных вещей:
- более существенной финансовой помощи и серьезной поддержки экономики Украины;
- более решительных шагов по сближению Украины с Европейским Союзом (например, в этом случае "безвиз" у нас уже давно бы был, ратификация Соглашения об ассоциации шла бы значительно проще и быстрее и так далее);
- более проукраинской позиции ЕС во всех возможных форматах обсуждения мирного урегулирования; абсолютной принципиальности в вопросе продления санкций против России при отсутствии прогресса в мирном процессе", - отметил бизнесмен.
"Те, кто обвиняют меня в призыве отказаться от идеи членства Украины в ЕС, или невнимательно читали текст, или попросту лгут.
В статье в WSJ четко написано: "Украине следует рассмотреть временный отказ от членства в ЕС как от заявленной цели на ближайшее будущее".
"Хотел ли бы я видеть сегодня Украину членом ЕС? Однозначно – да. Настаивая сейчас на перспективе членства, мы только ослабляем позиции наших друзей в Европейском Союзе. А заодно создаем внутри него очередную линию раскола", - поясняет Пинчук.
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Источник: korrespondent.net
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