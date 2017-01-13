Дания увеличит военные расходы из-за России

Дания увеличит расходы на оборону из-за размещения Россией систем ПРО в Калининградской области, заявил глава Минобороны королевства Клаус Хьорт Фредериксен.

"Мы можем наблюдать, как русские размещают новые ракеты в Калининграде, которые могут достичь Копенгагена. Разумеется, это серьезный риск", - сказал министр в интервью газете Берлингске.

В то же время министр отметил, что несмотря на призывы партнеров по НАТО, Дания не может нарастить военные расходы до двух процентов от ВВП.

"Мы испытываем колоссальное давление как от администрации Обамы, и, как мы понимаем, от будущей администрации президента Трампа (с требованием) повысить расходы до 2 процентов", - сказал он.

Ранее также Швеция увеличила затраты на оборону.

Кроме того, Финляндия договаривается с США о военном сотрудничестве.

Источник: korrespondent.net