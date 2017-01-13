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13. 01. 2017

Освобождение подростков: Киев обвинил ДНР в обмане

В ДНР до сих пор не выпустили подростков-"диверсантов", заявила представитель Украины Ирина Геращенко.

Ранее Геращенко заявила, что в ДНР пообещали выдать подростков-"диверсантов" до Нового года.

"Ради того, чтобы освободить в том числе подростков, Украина шла на жест доброй воли, когда в одностороннем порядке передала 15 человек для того, чтобы разблокировать процесс освобождения заложников", - рассказала Геращенко.

Он также отметила, что возможности обменять подростков нет, поскольку их родственники живут на неподконтрольной Украине территории, поэтому поднимается вопрос только об их освобождении.

Напомним, подростков-"диверсантов" задержали в ДНР в сентябре. По данным сепаратистов, с мая 2015 года по июнь 2016 года они подорвали военную машину связи, МТЛБ, служебное авто местного горотдела МВД и другие объекты.

Источник: korrespondent.net

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