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13. 01. 2017

Заблокировать ассоциацию: в Голландии подали в суд

В Нидерландах движение Форум за демократию подало в суд на голландское правительство, чтобы помешать ратифицировать Соглашение об ассоциации Украины и ЕС, передает Dutch News.

Именно это движение стояло у истоков референдума относительно ратификации Соглашении. Теперь в Форуме за демократию хотят, чтобы судьи остановили попытки правительства ратифицировать его.

По их словам, закон о консультативном референдуме предполагает, что после того, как состоялось голосование, результаты должны быть приняты как можно скорее, или проигнорированы.

Несмотря на это, правительство начало переговоры в ЕС и с политическими партиями внутри страны относительно дальнейших шагов.

Члены движения убеждены, что это является нарушением действующего законодательства.

"Нет места для поправок, в данной ситуации компромисс невозможен", - говорят в движении.

Голландский премьер ранее заявлял, что Нидерланды могут ратифицировать ассоциацию между Украиной и ЕС после выборов в марте.

В то же время СМИ писали, парламент Нидерландов может не ратифицировать ассоциацию, несмотря на принятые к нему дополнительные пояснения. Основная проблема в сенате, где у правящей коалиции слишком мало мест.

Источник: korrespondent.net

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