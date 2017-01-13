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13. 01. 2017

В Одессе план Перехват из-за сбитого полицейского

В Одесской области объявили план Перехват после того, как злоумышленники сбили работника полиции особого назначения, сообщили в пресс-службе полиции.

Правоохранители патрулировали территорию Киевском районе города, когда они заметили лиц, похожих на разыскиваемых. Увидев полицейских, преступники сели в автомобиль и пытались убежать.

Копы начали преследование. Во время погони оба автомобиля попали в пробку, где полицейские пытались задержать злоумышленников.

При попытке подойти к автомобилю разыскиваемых, водитель совершил наезд на 32-летнего бойца спецподразделения полиции и протянул его 5 метров.

Его напарник делал два предупредительных выстрела в воздух, однако в злоумышленников стрелять не стал, так как вокруг находилос людей.

Сейчас проводятся розыскные мероприятия. На поиск автомобиля и злоумышленников ориентирован весь личный состав полиции Одесского региона.

Пострадавший полицейский с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение.

В этом месяце также в Одессе подозреваемых задержали при штурме квартиры.

Источник: korrespondent.net

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