ЕС даст деньги на центры для беженцев в Беларуси

Еврокомиссия намерена финансировать в Беларуси строительство и ремонт "пунктов временного размещения мигрантов", сообщает Tageszeitung.

В течение следующих нескольких лет ЕС выделит Минску 7 миллионов евро. Деньги возьмут из из фонда развития стран-соседей Евросоюза.

В Еврокомиссии отметили, что центры как открытого, так и закрытого типа, рассчитанные на проживание 30-50 человек каждый, будут соответствовать "лучшим международным стандартам и стандартам ЕС".

Согласно планам Еврокомиссии, во временных пунктах будут размещаться беженцы из Украины, Сирии и рабочие мигранты, "покидающие Россию из-за экономического кризиса и ищущие работу в ЕС".

Между тем, по данным Tageszeitung, действительное назначение центров - дать убежище беженцам из Чечни. Сотни чеченцев скапливаются на белорусско-польской границе в надежде получить разрешение на проезд в Евросоюз.

В сентябре сообщалось, что число беженцев из Украины в Беларуси достигло 160 тысяч, а также, что их поток прекратился.

Недавно канцлер Германия Ангела Меркель призвала ускорить депортацию тех, кому отказали в статусе беженца.

Источник: korrespondent.net