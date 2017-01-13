Лента RSS
Подписаться на ленту
13 января 2017, пятница, 23:53
-1°C
Завтра -1°C
-1°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,07
13. 01. 2017

ЕС даст деньги на центры для беженцев в Беларуси

Еврокомиссия намерена финансировать в Беларуси строительство и ремонт "пунктов временного размещения мигрантов", сообщает Tageszeitung.

В течение следующих нескольких лет ЕС выделит Минску 7 миллионов евро. Деньги возьмут из из фонда развития стран-соседей Евросоюза.

В Еврокомиссии отметили, что центры как открытого, так и закрытого типа, рассчитанные на проживание 30-50 человек каждый, будут соответствовать "лучшим международным стандартам и стандартам ЕС".

Согласно планам Еврокомиссии, во временных пунктах будут размещаться беженцы из Украины, Сирии и рабочие мигранты, "покидающие Россию из-за экономического кризиса и ищущие работу в ЕС".

Между тем, по данным Tageszeitung, действительное назначение центров - дать убежище беженцам из Чечни. Сотни чеченцев скапливаются на белорусско-польской границе в надежде получить разрешение на проезд в Евросоюз.

В сентябре сообщалось, что число беженцев из Украины в Беларуси достигло 160 тысяч, а также, что их поток прекратился.

Недавно канцлер Германия Ангела Меркель призвала ускорить депортацию тех, кому отказали в статусе беженца.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Мир
Анекдот все анекдоты

Что касается вегетарианства. Слышали вы когда-нибудь, чтобы о недостатке умственных способностей говорили: тупой лев, глупая пантера, ну ты гепард! Нет? А про корову, овцу, барана? То-то и оно!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.