Украина провела военные учения возле Крыма

В Херсонской области, которая граничит с Крымом, подразделения противовоздушной обороны провели учения, говорится на сайте Минобороны.

"На Херсонщине подразделения противовоздушной обороны оперативно-тактической группировки Юг совместно с подразделениями боевого обеспечения провели тактико-специальные занятия", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе занятий военные отработали аэрозольную маскировку при изменении стартовых позиций, скрытое выдвижение в районы развертывания подразделений ПВО.

Помимо этого было отработано совместное движение колонны на большое расстояние. Особенностью учений в Минобороны назвали выполнение задач подразделениями как ночью, так и днем.

Напомним, 1-2 декабря ВСУ провели ракетные стрельбы в Херсонской области. Военные выпустили 16 ракет средней дальности и все они поразили цели. Учения вызвали резко негативную реакцию в Кремле.

Министр обороны Степан Полторак позже заявил, что ракетные учения возле Крыма будут происходить настолько регулярно, насколько это потребуются и Украина не будет ни у кого спрашивать разрешения.