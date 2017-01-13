Лента RSS
Подписаться на ленту
13 января 2017, пятница, 23:52
-1°C
Завтра -1°C
-1°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,07
13. 01. 2017

Украина провела военные учения возле Крыма

В Херсонской области, которая граничит с Крымом, подразделения противовоздушной обороны провели учения, говорится на сайте Минобороны.

"На Херсонщине подразделения противовоздушной обороны оперативно-тактической группировки Юг совместно с подразделениями боевого обеспечения провели тактико-специальные занятия", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе занятий военные отработали аэрозольную маскировку при изменении стартовых позиций, скрытое выдвижение в районы развертывания подразделений ПВО.

Помимо этого было отработано совместное движение колонны на большое расстояние. Особенностью учений в Минобороны назвали выполнение задач подразделениями как ночью, так и днем.

Напомним, 1-2 декабря ВСУ провели ракетные стрельбы в Херсонской области. Военные выпустили 16 ракет средней дальности и все они поразили цели. Учения вызвали резко негативную реакцию в Кремле.

Министр обороны Степан Полторак позже заявил, что ракетные учения возле Крыма будут происходить настолько регулярно, насколько это потребуются и Украина не будет ни у кого спрашивать разрешения.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Украина
Анекдот все анекдоты

Что касается вегетарианства. Слышали вы когда-нибудь, чтобы о недостатке умственных способностей говорили: тупой лев, глупая пантера, ну ты гепард! Нет? А про корову, овцу, барана? То-то и оно!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.