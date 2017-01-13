У Трампа готовят телефонный разговор с Путиным

Команда избранного американского президента готовит телефоный разговор Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом заявил представитель переходной команды Шон Спайсер.

По его словам, разговор состоится после инаугурации Трампа.

Он также рассказал, что 28 декабря состоялся телефонный разговор между выдвинутым на пост советника президента США по национальной безопасности Майклом Флинном и послом России в США Сергеем Кисляком.

"Разговор велся об организационных моментах телефонного звонка президента России и избранного президента США", - сказал Спайсер.

Он отметил, что речь шла об организационных вопросах, о том, "как запланировать этот звонок".

Ранее в Москве сообщили, когда встретятся Путин и Трамп.

Также напомним, что в ноябре Трамп и Путин поговорили по телефону.

Источник: korrespondent.net