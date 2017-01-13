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13. 01. 2017

В МВД отрицают выдачу оружия Аваковым чиновникам

Информация о выдаче министром внутренних дел Арсеном Аваковым является недостоверной, заявил советник главы МВД Илья Кива в эфире 112 Украина.

Он отметил, что считает эту информацию "недостоверной и требует подтверждения, потому что в противном случае это будет рассматриваться как клевета в адрес министра внутренних дел".

Ранее сегодня СМИ узнали, кому Аваков раздает оружие. Среди награжденных лиц, в частности, оказались президент Петр Порошенко, экс-премьер Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов, спикер парламента Андрей Парубий, глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева и министры.

А в прошлом месяце СМИ сообщали, что Аваков подарил более двух тысяч единиц оружия.

Источник: korrespondent.net

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