В МВД отрицают выдачу оружия Аваковым чиновникам

Информация о выдаче министром внутренних дел Арсеном Аваковым является недостоверной, заявил советник главы МВД Илья Кива в эфире 112 Украина.

Он отметил, что считает эту информацию "недостоверной и требует подтверждения, потому что в противном случае это будет рассматриваться как клевета в адрес министра внутренних дел".

Ранее сегодня СМИ узнали, кому Аваков раздает оружие. Среди награжденных лиц, в частности, оказались президент Петр Порошенко, экс-премьер Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов, спикер парламента Андрей Парубий, глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева и министры.

А в прошлом месяце СМИ сообщали, что Аваков подарил более двух тысяч единиц оружия.