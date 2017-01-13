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13. 01. 2017

Пентагон об ответе на кибератаки РФ: Это начало

Киберответ США на вмешательство России в президентские выборы - "это только начало".
 
Об этом заявил глава Пентагона Эштон Картер в эфире CBS.

"Мы ответили, но это только начало. Это пол, а не потолок. Мы не собираемся ограничивать себя киберответом", - подчеркнул Картер.

Отметим, накануне будущий глава Пентагона назвал Россию главной угрозой.

Напомним, 6 декабря спецслужбы США опубликовали доклад о хакерских атаках России с целью вмешательства в выборы американского президента.

Источник: korrespondent.net

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