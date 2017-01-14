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14. 01. 2017

Пользователи по всему миру жаловались на сбой в работе Facebook

 
Пользователи по всему миру жаловались на то, что популярная соцсеть Facebook недоступна, передает РИА Новости.
 
При попытке зайти в социальную сеть многие пользователи видели сообщение об ошибке. О причинах сбоя пока не сообщается.
 
В Twitter стал популярным хэштег #facebookdown, под которым люди делятся недовольством по поводу "поломки" сайта.
 
"Просто жду, пока Facebook снова заработает", − написал FunnyThingsUK.
 

Just waiting for Facebook pages to get back online #facebookdown pic.twitter.com/DndmT2JOMo

— Funny Tweets (@FunnyThingsUK) 13 января 2017 г.
 
Некоторые пользователи поспешили в шутку обвинить в сбое избранного президента США Дональда Трампа.
 
"Спасибо, Трамп", − отметил Ddakgram.
 

#facebookdown thanks trump

— hervette heinrich (@Ddakgram) 10 января 2017 г.
 
Суеверные пользователи связывают проблемы в работе соцсети с пятницей 13.
 

Friday The 13th #facebookdown

— Don Silva (@donstanley72) 13 января 2017 г.
 
Напомним, ранее Facebook ошибочно сообщил о смерти сотен своих пользователей, опубликовав на страницах их аккаунтов соответствующие баннеры.
 
Facebook удалил по ошибке посты Цукерберга

Источник: korrespondent.net

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