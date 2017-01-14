Пользователи по всему миру жаловались на сбой в работе Facebook

Пользователи по всему миру жаловались на то, что популярная соцсеть Facebook недоступна, передает РИА Новости.

При попытке зайти в социальную сеть многие пользователи видели сообщение об ошибке. О причинах сбоя пока не сообщается.

В Twitter стал популярным хэштег #facebookdown, под которым люди делятся недовольством по поводу "поломки" сайта.

"Просто жду, пока Facebook снова заработает", − написал FunnyThingsUK.

Just waiting for Facebook pages to get back online #facebookdown pic.twitter.com/DndmT2JOMo — Funny Tweets (@FunnyThingsUK) 13 января 2017 г.

Некоторые пользователи поспешили в шутку обвинить в сбое избранного президента США Дональда Трампа. "Спасибо, Трамп", − отметил Ddakgram. #facebookdown thanks trump — hervette heinrich (@Ddakgram) 10 января 2017 г. Суеверные пользователи связывают проблемы в работе соцсети с пятницей 13. Friday The 13th #facebookdown — Don Silva (@donstanley72) 13 января 2017 г. Напомним, ранее Facebook ошибочно сообщил о смерти сотен своих пользователей, опубликовав на страницах их аккаунтов соответствующие баннеры. Facebook удалил по ошибке посты Цукерберга

Источник: korrespondent.net