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14. 01. 2017

Солдат в США готовят к кибервойне − CNN

 
США готовят солдат к службе в специализированных кибервойсках в связи с растущим беспокойством по поводу возможной кибервойны с Россией, передает CNN.
 
Сообщается, что в военной академии Вест-Пойнт организовали "киберкурс", во время изучения которого кадеты будут проходить занятия по прикладной алгебре, криптологии и другим дисциплинам.
 
После выпуска курсанты будут служить в новом роде войск, которому нет еще и трех лет.
 
"Мы пытаемся научить наших студентов решать проблемы, о которых у нас самих пока нет точного представления", − отметил в интервью каналу руководитель Кибернетического института армии США полковник Эндрю Холл.
 
Также на курсе запланировано изучение математических понятий и принципов, на которых основана работа систем шифрования.
 
 
Напомним, в октябре 2016 года США обвинили Россию в кибератаках с целью вмешательства в выборы президента.
 
Позже ЦРУ, ФБР и Агентство национальной безопасности США опубликовали доклад о подробностях хакерских атак, в котором сказано, что РФ пыталась повлиять на американские выборы в 2016 году, отдавая предпочтение республиканцу Дональду Трампу.
 
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Источник: korrespondent.net

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