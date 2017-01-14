Солдат в США готовят к кибервойне − CNN

США готовят солдат к службе в специализированных кибервойсках в связи с растущим беспокойством по поводу возможной кибервойны с Россией, передает CNN.

Сообщается, что в военной академии Вест-Пойнт организовали "киберкурс", во время изучения которого кадеты будут проходить занятия по прикладной алгебре, криптологии и другим дисциплинам.

После выпуска курсанты будут служить в новом роде войск, которому нет еще и трех лет.

"Мы пытаемся научить наших студентов решать проблемы, о которых у нас самих пока нет точного представления", − отметил в интервью каналу руководитель Кибернетического института армии США полковник Эндрю Холл.

Также на курсе запланировано изучение математических понятий и принципов, на которых основана работа систем шифрования.

Напомним, в октябре 2016 года США обвинили Россию в кибератаках с целью вмешательства в выборы президента.

Позже ЦРУ, ФБР и Агентство национальной безопасности США опубликовали доклад о подробностях хакерских атак, в котором сказано, что РФ пыталась повлиять на американские выборы в 2016 году, отдавая предпочтение республиканцу Дональду Трампу.

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Источник: korrespondent.net