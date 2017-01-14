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14. 01. 2017

Обама продлил санкции против РФ из-за Украины

 
Президент США Барак Обама 13 января продлил еще на год санкции, введенные в отношении России в марте 2014 года из-за ситуации в Крыму и в Украине, передает РИА Новости.
 
"Действия и политика, на которые отвечает этот указ, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США", − говорится в распоряжении уходящего президента.
 
Напомним, действие санкций, предусмотренных указом 2014 года, заканчивалось 6 марта, и Обама должен был уведомить Конгресс о принятом решении по продлению действия документа, в соответствии с которым были приняты еще четыре указа, расширявшие санкции.
 
В письме руководителям обеих палат Конгресса президент перечислил, что именно по-прежнему представляет угрозу для США.
 
"Действия и политика лиц, которые подрывают демократические процессы и институты на Украине; угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; вносят вклад в незаконное присвоение активов, а также действия и политика правительства РФ, включая его намеренную аннексию Крыма и применение силы в Украине", − отметил Обама в письме.
 
Ранее сообщалось, что в конце декабря 2016 года Обама ввел санкции против России в ответ на вмешательство в выборы в США и давление на американских дипломатов.
 
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Источник: korrespondent.net

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