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14. 01. 2017

Госдеп: США не пригласили на встречу по Сирии

 
Заместитель пресс-секретаря Государственного департамента Марк Тонер заявил, что США не получали формального приглашения на встречу в Астане 23 января по урегулированию ситуации в Сирии, передает Укринформ.
 
"Насколько мне известно, мы не получали официальное приглашение принять участие во встрече в Астане", − уточнил Тонер. 
 
Однако он отметил, что американская сторона "продолжает поддерживать любые усилия, направленные на дальнейшее продвижение переговоров по урегулированию (конфликта в Сирии – ред.) на переговорах в Женеве". 
 
Тонер подтвердил, что официальный Вашингтон поддерживает контакт по этому вопросу с Москвой и Астаной. 
 
Ранее сообщалось, что около десяти групп сирийской оппозиции заявили, что замораживают подготовку к переговорам в столице Казахстана из-за нарушений со стороны сирийских властей.
 
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Источник: korrespondent.net

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