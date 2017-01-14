Госдеп: США не пригласили на встречу по Сирии

Заместитель пресс-секретаря Государственного департамента Марк Тонер заявил, что США не получали формального приглашения на встречу в Астане 23 января по урегулированию ситуации в Сирии, передает Укринформ.

"Насколько мне известно, мы не получали официальное приглашение принять участие во встрече в Астане", − уточнил Тонер.

Однако он отметил, что американская сторона "продолжает поддерживать любые усилия, направленные на дальнейшее продвижение переговоров по урегулированию (конфликта в Сирии – ред.) на переговорах в Женеве".

Тонер подтвердил, что официальный Вашингтон поддерживает контакт по этому вопросу с Москвой и Астаной.

Ранее сообщалось, что около десяти групп сирийской оппозиции заявили, что замораживают подготовку к переговорам в столице Казахстана из-за нарушений со стороны сирийских властей.

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Источник: korrespondent.net