Фриланд отказалась от сделки с РФ за отмену санкций против нее

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд отказалась идти на сделку с Россией ради снятия запрета на въезд в РФ, сообщает The Globe and Mail.

По информации издания, Фриланд решительно отвергла предложение России отменить запрет на посещение РФ в обмен на снятие Канадой экономических и визовых санкций, введенных из-за аннексии Крыма в 2014 году.

Директор по связям с общественностью офиса Фриланд Джо Пикерил заверил, что Канада не намерена применять принцип "услуга за услугу" в этом вопросе.

"Не будет никакого quid pro quo (услуга за услугу) за агрессию и незаконные действия с их стороны, − отметил Пикерил.

Напомним, 10 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо назначил Фриланд на должность главы Министерства иностранных дел страны.

Позже стало известно, что Фриланд находится в списках лиц, которым запрещен въезд в РФ.

Москва выразила готовность снять персональные санкции с новоназначенной главы МИД Канады в обмен на взаимные уступки.

Источник: korrespondent.net