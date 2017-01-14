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14. 01. 2017

Фриланд отказалась от сделки с РФ за отмену санкций против нее

 
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд отказалась идти на сделку с Россией ради снятия запрета на въезд в РФ, сообщает The Globe and Mail.
 
По информации издания, Фриланд решительно отвергла предложение России отменить запрет на посещение РФ в обмен на снятие Канадой экономических и визовых санкций, введенных из-за аннексии Крыма в 2014 году.
 
Директор по связям с общественностью офиса Фриланд Джо Пикерил заверил, что Канада не намерена применять принцип "услуга за услугу" в этом вопросе.
 
"Не будет никакого quid pro quo (услуга за услугу) за агрессию и незаконные действия с их стороны, − отметил Пикерил.
 
Напомним, 10 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо назначил Фриланд на должность главы Министерства иностранных дел страны.
 
Позже стало известно, что Фриланд находится в списках лиц, которым запрещен въезд в РФ. 
 
Москва выразила готовность снять персональные санкции с новоназначенной главы МИД Канады в обмен на взаимные уступки.

Источник: korrespondent.net

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