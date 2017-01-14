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14. 01. 2017

Комитет защиты журналистов требует разрешить вещание канала Дождь в Украине

Комитет защиты журналистов (КЗЖ) призвал Украину отменить запрет на вещание независимого российского телеканала Дождь. Об этом говорится в распространенном 13 января заявлении комитета.
 
"Эта неуклюжая цензура лишит русскоязычных украинских зрителей противовеса российским государственным СМИ", – подчеркнула координатор КЗЖ в странах Европы и Центральной Азии Нина Огнянова.
 
Ранее сообщалось, что Национальный совет по телевидению и радиовещанию обязал украинских провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала Дождь из-за нарушений законодательства.
 
У каждого свои мозги. Украинцы о запрете Дождя

Источник: korrespondent.net

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