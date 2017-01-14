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14. 01. 2017

Генерал Мэттис сможет возглавить Пентагон

 
Палата представителей 13 января одобрила исключение из закона, позволяющее генералу Джеймсу Мэттису возглавить Пентагон, несмотря на существующие ограничения, передает Укринформ.
 
Мэттиса пподдержали 268 конгрессменов, против высказались 151. Большинство из тех, кто не поддержал инициативу − демократы.
 
В администрации президента заверили, что Обама подпишет законопроект, если обе палаты Конгресса примут это решение. Таким образом, для Мэттиса не остается препятствий, чтобы возглавить оборонное ведомство США.

Напомним, закон в США позволяет бывшим военным занимать пост министра обороны не ранее, чем через семь лет после их увольнения из армии. Исключения из этой нормы возможны лишь по специальному решению Конгресса.

Мэттис уволился из Корпуса морской пехоты около четырех лет назад. 

Ранее сообщалось, что исключение из закона для назначения Мэттиса на пост министра обороны США поддержал Сенат и профильный комитет палаты представителей.
 
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Источник: korrespondent.net

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