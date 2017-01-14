В изъятых у голландских журналистов материалах нашли кость пассажира MH1

Среди предметов, изъятых у независимого журналиста Мишеля Спеккерса, был обнаружен фрагмент кости пассажира, погибшего в результате крушения малайзийского Boeing 777 на Донбассе, сообщила 13 января прокуратура Нидерландов на своем сайте.

Согласно результатам анализа ДНК, останки принадлежат пассажиру самолета, чья личность была установлена сразу после катастрофы в 2014 годы. Родственники погибшего проинформированы о находке.

В прокуратуре также отметили, что остальные конфискованные вещи не имеют отношения к уголовному делу об авиакатастрофе и согласно решению суда, действия полиции по их изъятию были признаны правомерными.

Журналист Стефан Бек выразил соболезнования родственникам пассажира, чьи останки были обнаружены им и его коллегой в Донбассе. Он рассказал, что они надеются на быструю реакцию властей.

"Заявление голландской прокуратуры подтверждает то, чего мы опасались: человеческие останки остались на месте крушения, а расследование было проведено халатно. Мы надеемся, что работа начнется немедленно", − подчеркнул журналист.

Напомним, Спеккерса и Бэка задержали в аэропорту Амстердама 9 января после поездки на Донбасс, где они изучали обстоятельства катастрофы малайзийского лайнера МН17.

Позже суд в Нидерландах постановил, что часть фотоматериалов, которые голландские журналисты сделали во время поездки, могут быть использованы в интересах следствия.

Источник: korrespondent.net