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14. 01. 2017

СМИ: РФ позвала команду Трампа на встречу в Астане

 
Представитель переходной команды избранного президента США заявил, что Россия пригласила администрацию Дональда Трампа на встречу по Сирии, которая пройдет в Астане, сообщает The Washington Post.
 
Издание отмечает, что участие в переговорах, из которых администрацию Барака Обамы демонстративно исключили, может стать первым признаком расширения сотрудничества между США и Россией.
 
По информации газеты, приглашение было получено в ходе телефонного разговора советника избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна и посла РФ в США Сергея Кисляка, который состоялся 28 декабря.
 
"На данный момент у меня нет дополнительной информации касательно присутствия США (на переговорах − ред.)", − передает издание слова анонимного источника в команде Трампа.
 
Напомним, представитель госдепартамента Марк Тонер заявил, что США пока не получили официального приглашения на встречу по Сирии в Астане, но находятся в постоянном контакте по данному вопросу с Анкарой и Москвой.
 
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Источник: korrespondent.net

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