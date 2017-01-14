СМИ: РФ позвала команду Трампа на встречу в Астане

Издание отмечает, что участие в переговорах, из которых администрацию Барака Обамы демонстративно исключили, может стать первым признаком расширения сотрудничества между США и Россией. Представитель переходной команды избранного президента США заявил, что Россия пригласила администрацию Дональда Трампа на встречу по Сирии, которая пройдет в Астане, сообщает The Washington Post.

По информации газеты, приглашение было получено в ходе телефонного разговора советника избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна и посла РФ в США Сергея Кисляка, который состоялся 28 декабря.

"На данный момент у меня нет дополнительной информации касательно присутствия США (на переговорах − ред.)", − передает издание слова анонимного источника в команде Трампа.

Напомним, представитель госдепартамента Марк Тонер заявил, что США пока не получили официального приглашения на встречу по Сирии в Астане, но находятся в постоянном контакте по данному вопросу с Анкарой и Москвой.

Сирийская оппозиция заморозила переговоры в Астане

Источник: korrespondent.net