Сенат США проведет свое расследование кибератак РФ

Республиканец Ричард Бурр заявил, что комитет по разведке Сената проведет собственное расследование "российского вмешательства в выборы" в США и изучит возможные связи избранного президента Дональда Трампа с Москвой, передает РИА Новости.

В опубликованном на сайте сенатора совместном заявлении Бурра и сенатора Марка Уорнера говорится также, что запланировано изучить "разведданные, касающиеся связей между Россией и отдельными представителями политических кампаний" в США.

В рамках расследования сенаторы намерены "допросить высокопоставленных представителей" уходящей и новой администрации.

Бурр и Уорнер заявляют, что "полное понимание масштаба действий российской разведки и влияния ее на США входит в круг ответственности комитета".

Выводы членов комитета, будут обнародованы как в открытом, так и секретном докладах.

Напомним, разведка США 6 января опубликовала доклад о хакерских атаках России с целью вмешательства в выборы президента.

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Источник: korrespondent.net