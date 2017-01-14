Трамп не сразу отменит санкции против РФ

Избранный президент США Дональд Трамп не планирует немедленной отмены санкций в отношении России, но не исключает ее в будущем, сообщает The Wall Street Journal.

В интервью изданию Трамп заявил, что намерен сохранять введенные администрацией президента США Барака Обамы санкции "по крайней мере на протяжении какого-то времени".

Также избранный президент подчеркнул: "если мы поладили и Россия помогает нам, зачем тогда кому-нибудь сохранять санкции, если кто-то делает прекрасные дела вместе".

Как сообщал Корреспондент.net , 13 января Обама продлил еще на год санкции, введенные в отношении России из-за ситуации в Крыму и в Украине.

У Трампа допустили отмену части санкций против РФ

Источник: korrespondent.net