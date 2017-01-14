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14. 01. 2017

Раде предложили расследовать раздачу наградного оружия в МВД

 
Народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Каплин инициировал 13 января рассмотрение в Верховной раде проекта Постановления о создании "Временной следственной комиссии по вопросам возможных коррупционных действий руководства МВД при награждении ведомственным отличием "Огнестрельное оружие". 
 
На сайте Рады текст постановления отсутствует, однако Каплин разместил его в Facebook.
 

Cмотрите фотогалерею: Раде предложили расследовать раздачу наградного оружия в МВД

 
"Кому и за какие заслуги, за какие суммы глава МВД раздает наградное оружие? Провели ли хоть день в АТО депутаты, премьеры и чиновники и какие боевые подвиги совершили с "подаренными" 2,5 тысяч штурмовых винтовок, автоматов и пистолетов? По какой схеме магазины оружия получали и передавали десятки тысяч долларов, за которые продавались ведомственные отличия? Требую создать парламентскую ВСК, чтобы дать ответ на эти вопросы украинцев, которые уже боятся выходить на улицу, чтобы не попасть под пулю награжденного депутата НФ", − написал Каплин в соцсети.
 
Ранее сообщалось, что по информации в СМИ министр внутренних дел Арсен Аваков за 2014-2015 годы подарил 1085 единиц оружия.
 
В МВД отрицают выдачу оружия Аваковым чиновникам

Источник: korrespondent.net

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