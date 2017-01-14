Лента RSS
Подписаться на ленту
14 января 2017, суббота, 09:04
-1°C
Завтра -2°C
-1°C
Завтра -2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,07
14. 01. 2017

Розенко сообщил об увеличении пенсий в два этапа

 
Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сообщил на брифинге в Ивано-Франковске, что в 2017 году пенсии увеличатся на 11% и вырастут дважды: с 1 мая и с 1 декабря, передает Укринформ. 
 
"Следующее повышение пенсионных выплат произойдет 1 мая и 1 декабря 2017 года. В среднем пенсионные выплаты будут расти на 11%", − отметил Розенко.
 
Он заверил, что пенсии будут выплачивать в полном объеме, несмотря на дефицит Пенсионного фонда, который, по словам Розенко, прогнозируем.
 
"Что касается закрытия дыры в Пенсионном фонде. В прошлом году она составляла 156 миллиардов гривен. Примерно столько же мы выделяли из госбюджета. В этом году эти поступления составят 142 миллиарда гривен. За счет детенизации бизнеса, за счет повышения минимальной зарплаты до 3200 грн, за счет поднятия зарплат в бюджетной и небюджетных сферах, мы сократим в этом году дефицит бюджета Пенсионного фонда приблизительно на 12 миллиардов гривен", − подчеркнул вице-премьер-министр.
 
Ранее Розенко заявил, что повышение пенсионного возраста в Украине не рассматривается.
 
Дефицит пенсионного фонда достиг 150 млрд - Кабмин

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Что касается вегетарианства. Слышали вы когда-нибудь, чтобы о недостатке умственных способностей говорили: тупой лев, глупая пантера, ну ты гепард! Нет? А про корову, овцу, барана? То-то и оно!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.