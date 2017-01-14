Розенко сообщил об увеличении пенсий в два этапа

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сообщил на брифинге в Ивано-Франковске, что в 2017 году пенсии увеличатся на 11% и вырастут дважды: с 1 мая и с 1 декабря, передает Укринформ.

"Следующее повышение пенсионных выплат произойдет 1 мая и 1 декабря 2017 года. В среднем пенсионные выплаты будут расти на 11%", − отметил Розенко.

Он заверил, что пенсии будут выплачивать в полном объеме, несмотря на дефицит Пенсионного фонда, который, по словам Розенко, прогнозируем.

"Что касается закрытия дыры в Пенсионном фонде. В прошлом году она составляла 156 миллиардов гривен. Примерно столько же мы выделяли из госбюджета. В этом году эти поступления составят 142 миллиарда гривен. За счет детенизации бизнеса, за счет повышения минимальной зарплаты до 3200 грн, за счет поднятия зарплат в бюджетной и небюджетных сферах, мы сократим в этом году дефицит бюджета Пенсионного фонда приблизительно на 12 миллиардов гривен", − подчеркнул вице-премьер-министр.

Ранее Розенко заявил, что повышение пенсионного возраста в Украине не рассматривается.

Дефицит пенсионного фонда достиг 150 млрд - Кабмин

Источник: korrespondent.net