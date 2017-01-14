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14. 01. 2017

Трамп готов встретиться с Путиным после инаугурации

 
Избранный президент США Дональд Трамп в интервью The Wall Street Journal заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным после своей инаугурации.
 
"Насколько я понимаю, они (русские) хотели бы встретиться, и я прекрасно к этому отношусь", − отметил Трамп.
 
По информации издания, избранный президент подчеркнул, что готов встретиться с Путиным после инаугурации.
 
Ранее Трамп заявил, что не планирует немедленной отмены санкций в отношении России, но не исключает ее в будущем.
 
У Трампа готовят телефонный разговор с Путиным

Источник: korrespondent.net

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