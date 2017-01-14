Итоги 13.01: Оружие от Авакова, учения возле Крыма

Украина за 11 дней выбрала годовую квоту на экспорт меда в ЕС

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева сообщила, что по состоянию на 11 января 2017 Украина экспортировала в страны Евросоюза 5,2 тысячи тонн меда и полностью выбрала годовую беспошлинную квоту на поставки этого продукта.

Трофимцева отметила, что украинская аграрная продукция пользуется большим спросом среди европейских импортеров.

Нацбанк продолжил ослабление гривны

Национальный банк 13 января 2017 года снова ослабил курс гривны до 27,25 гривен. В то же время курс гривны сегодня синхронно упал в банковских обменниках и на наличном рынке. Во многих банках доллар продавали по 29.

Заместитель главы Нацбанка Украины Олег Чурий объяснил снижение курса гривны традиционным для первых месяцев года сезонным спадом деловой активности.

Он подчеркнул, что объем международных резервов к началу января составил 15,5 миллиардов долларов, и этого достаточно как для продажи валюты в ходе интервенций, так и для выполнения обязательств правительства и НБУ.

Украина провела военные учения возле Крыма

В Минобороны сообщили, что в Херсонской области, которая граничит с Крымом, подразделения противовоздушной обороны провели учения.

"На Херсонщине подразделения противовоздушной обороны оперативно-тактической группировки Юг совместно с подразделениями боевого обеспечения провели тактико-специальные занятия", – сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

В Голландии через суд потребовали заблокировать ассоциацию Украины и ЕС

В Нидерландах участники движения Форум за демократию подали в суд на голландское правительство, чтобы помешать ратифицировать Соглашение об ассоциации Украины и ЕС.

По их словам, закон о консультативном референдуме предполагает, что после того, как состоялось голосование, результаты должны быть приняты как можно скорее, или проигнорированы.

"Нет места для поправок, в данной ситуации компромисс невозможен", – считают участники движения.

СМИ рассказали, кому Аваков раздавал оружие

Украинская правда сообщила, что министр внутренних дел Арсен Аваков за 2014-2015 годы подарил 1085 единиц оружия чиновникам, депутатам, прокурорам, силовикам и волонтерам.

Благодаря источникам в правоохранительных органах, удалось узнать 400 фамилий лиц, которые получили оружие от Авакова

Отмечается, что чаще всего глава МВД дарил пистолеты Форт 17 и его модификации (185 единиц).

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Позже советник главы МВД Илья Кива заявил, что информация о выдаче Аваковым оружия является "недостоверной и требует подтверждения, потому что в противном случае это будет рассматриваться как клевета в адрес министра внутренних дел".

В Гидрометцентре сообщили о похолодании после выходных В Укргидрометцентре сообщили, что на выходных по стране ожидается мокрый снег и гололедица, а с понедельника, 16 января, в Украину вернутся морозы до -11 градусов.

Обама продлил санкции против РФ из-за Украины

Президент США Барак Обама 13 января продлил еще на год санкции против России в марте 2014 года из-за ситуации в Крыму и в Украине.

"Действия и политика лиц, которые подрывают демократические процессы и институты на Украине; угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; вносят вклад в незаконное присвоение активов, а также действия и политика правительства РФ, включая его намеренную аннексию Крыма и применение силы в Украине", − отметил Обама.

Источник: korrespondent.net