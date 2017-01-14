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14. 01. 2017

Ефремова перевезли в СИЗО Луганской области

 
Бывшего лидера парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова конвоировали в Луганскую область, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.
 
16 января должно состояться подготовительное судебное заседание по делу Ефремова.
 
"Он находится в Старобельском СИЗО. В понедельник на 10.00 назначено судебное заседание", - заявила Сарган.
 
 
Как сообщалось, Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
 
24 ноября Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для Ефремова до 22 января 2017 года.
 
Сам Ефремов подал иск в Европейский суд по правам человека о незаконности своего ареста.

Источник: korrespondent.net

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