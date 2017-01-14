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14. 01. 2017

США заявили о ликвидации лидера Аль-Каиды на Аравийском полуострове

 
Во время атаки военно-воздушных сил США в отдаленном районе провинции Аль-байда в Йемене был убит лидер террористической группировки Аль-Каида на Аравийском полуострове (АКАП) Абд эль-Гани аль-Разаса, говорится в заявлении Пентагона.
 
Этот удар лишает АКАП старшего командира и координатора действий группировки в регионе. Как отмечается в сообщении, это приведет к срыву террористических операций АКАП в Йемене.
 
 
«Проведенная операция демонстрирует приверженность США и их союзников «народу и правительству Йемена в целях победы над экстремистами», которые угрожают миру в регионе», - говорится в сообщении.
 
Ранее сообщалось, что в результате авиаудара США близ города Сармада на севере Сирии был убит высокопоставленный лидер Аль-Каиды по имени Абу Афган аль-Масри.
 
 
 

Источник: korrespondent.net

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