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14. 01. 2017

Умер 111-летний создатель латинской транскрипции китайского языка

 
Китайский лингвист Чжоу Югуан, создавший латинскую транскрипцию китайского языка (пиньинь), скончался в Китае в субботу, 14 января.
 
Накануне он отметил свое 111-летие.
 
Югуан родился в 1906 году в Чанчжоу (провинция Цзянсу). Он свободно говорил на английском, японском и французском языках. Свою работу над пиньинем лингвист начал в 1955 году, а в 1958-м транскрипция была утверждена Всекитайским собранием народных представителей — высшим законодательным органом КНР.
 
С 1979 года пиньинь используют во всех странах мира как официальную латинскую транскрипцию китайского языка.

Источник: korrespondent.net

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