На дороги Закарпатья сошло шесть лавин

На дороги Закарпатья с вечера 13 января сошло 6 снежных лавин, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

В частности, сход одной лавины был зафиксирован в 20:00 на автодороге Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов, вблизи села Деловое, объемом около 90 кубометров, в 21:30 зафиксирован сход второй снежной лавины в том же месте, объемом около 70 куб. м.

"Жертв, пострадавших и заблокированных автомобилей нет. Дорога расчищена, проезд обеспечен", - отметили в ГосЧС.

14 января около 6:20 произошел сход снежной лавины объемом около 90 кубометров на автодорогу Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов возле с. Костыливка Раховского р-на.

"Перекрыта одна полоса автодороги, движение осуществлялось по другой полосе в реверсном режиме", - сообщили в госслужбе.

Около 9:30 14 января вблизи c.Деловое Раховского района сошло три снежные лавины на автодорогу Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов.

"В результате происшествия никто не пострадал. Движение транспорта осуществляется по одной полосе автодороги", - говорится в сообщении.

Напомним, в Раховском районе Закарпатской области в воскресенье, 8 января, на автодорогу местного значения сошла снежная лавина.

Источник: korrespondent.net