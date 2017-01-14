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14. 01. 2017

На дороги Закарпатья сошло шесть лавин

 
На дороги Закарпатья с вечера 13 января сошло 6 снежных лавин, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
 
В частности, сход одной лавины был зафиксирован в 20:00 на автодороге Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов, вблизи села Деловое, объемом около 90 кубометров, в 21:30 зафиксирован сход второй снежной лавины в том же месте, объемом около 70 куб. м.
 
"Жертв, пострадавших и заблокированных автомобилей нет. Дорога расчищена, проезд обеспечен", - отметили в ГосЧС.
 
 
14 января около 6:20 произошел сход снежной лавины объемом около 90 кубометров на автодорогу Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов возле с. Костыливка Раховского р-на.
 
"Перекрыта одна полоса автодороги, движение осуществлялось по другой полосе в реверсном режиме", - сообщили в госслужбе.
 
Около 9:30 14 января вблизи c.Деловое Раховского района сошло три снежные лавины на автодорогу Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов.
 
"В результате происшествия никто не пострадал. Движение транспорта осуществляется по одной полосе автодороги", - говорится в сообщении.
 
Напомним, в Раховском районе Закарпатской области в воскресенье, 8 января, на автодорогу местного значения сошла снежная лавина.
 

Источник: korrespondent.net

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