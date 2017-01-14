Опубликовано видео конфликта "Торнадо" в СИЗО

В Сети появилась полная видеозапись с камер наблюдения в Лукьяновском СИЗО, где произошел конфликт бойцов батальона "Торнадо", во время которого один из них якобы отрезал себе ухо.

Видео на своей странице в Facebook разместила журналист канала СТБ Алена Лунькова.

"Полная видеозапись с камер наблюдения Лукьяновского СИЗО. Денис Чернышов (заместитель министра юстиции), вы правда не считаете это нападением?(18:33:10) Т.е. такое отношение заключенных к вашим сотрудникам - норма?" - написала Лунькова.

Видеозапись из Лукьяновского СИЗО зафиксировала, как несколько "торнадовцев" держат Максима Глебова (позывной "Ахиллес"), а человек, похожий на экс-командира роты милиции специального назначения "Торнадо" Руслана Онищенко, отрезает ему ухо.

Ранее заместитель министра юстиции Денис Чернышов заявлял, что неправомерных действий со стороны подследственных бойцов расформированной роты "Торнадо" в отношении сотрудников Лукьяновского СИЗО не было.

По словам Чернышова, у "торнадовцев" также нет претензий к действиям работников изолятора.

Конфликт в СИЗО. Как бастуют бойцы Торнадо

Источник: korrespondent.net