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14. 01. 2017

Опубликовано видео конфликта "Торнадо" в СИЗО

 
В Сети появилась полная видеозапись с камер наблюдения в Лукьяновском СИЗО, где произошел конфликт бойцов батальона "Торнадо", во время которого один из них якобы отрезал себе ухо.
 
Видео на своей странице в Facebook разместила журналист канала СТБ Алена Лунькова.
 
"Полная видеозапись с камер наблюдения Лукьяновского СИЗО. Денис Чернышов (заместитель министра юстиции), вы правда не считаете это нападением?(18:33:10) Т.е. такое отношение заключенных к вашим сотрудникам - норма?" - написала Лунькова.
 
 
Видеозапись из Лукьяновского СИЗО зафиксировала, как несколько "торнадовцев" держат Максима Глебова (позывной "Ахиллес"), а человек, похожий на экс-командира роты милиции специального назначения "Торнадо" Руслана Онищенко, отрезает ему ухо.
 
Ранее заместитель министра юстиции Денис Чернышов заявлял, что неправомерных действий со стороны подследственных бойцов расформированной роты "Торнадо" в отношении сотрудников Лукьяновского СИЗО не было.
 
По словам Чернышова, у "торнадовцев" также нет претензий к действиям работников изолятора.
 
Конфликт в СИЗО. Как бастуют бойцы Торнадо

Источник: korrespondent.net

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