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14. 01. 2017

Порошенко просят отменить запрет телеканала Дождь

 
На официальном сайте Президента Украины зарегистрировали электронную петицию, в которой призвали Петра Порошенко отменить запрет трансляции российского телеканала "Дождь".
 
Автором петиции выступил Сергей Сальник. Он отметил, что если мы считаем свое государство правовым европейским, то мы должны, во-первых, смотреть на себя с разных точек зрения, во-вторых, поднимать качество и повышать конкурентоспособность своих собственных телеканалов, отнюдь не запретом лучших по качеству.
 
 
"Это решение я считаю цензурой, которая направлена ​​на лишение украинцев доступа к независимому освещению событий в России одного из немногих оставшихся независимыми российских СМИ", - добавил автор петиции.
 
Петиция была зарегистрирована 13 января 2017 г. и собрала пока 5 голосов из 25 тыс. необходимых. Для подписания петиции осталось 90 дней.
 
Напомним, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания изъял российский канал "Дождь" из перечня разрешенных в Украине иностранных программ.
 

Источник: korrespondent.net

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