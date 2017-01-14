Порошенко просят отменить запрет телеканала Дождь

На официальном сайте Президента Украины зарегистрировали электронную петицию, в которой призвали Петра Порошенко отменить запрет трансляции российского телеканала "Дождь".

Автором петиции выступил Сергей Сальник. Он отметил, что если мы считаем свое государство правовым европейским, то мы должны, во-первых, смотреть на себя с разных точек зрения, во-вторых, поднимать качество и повышать конкурентоспособность своих собственных телеканалов, отнюдь не запретом лучших по качеству.

"Это решение я считаю цензурой, которая направлена ​​на лишение украинцев доступа к независимому освещению событий в России одного из немногих оставшихся независимыми российских СМИ", - добавил автор петиции.

Петиция была зарегистрирована 13 января 2017 г. и собрала пока 5 голосов из 25 тыс. необходимых. Для подписания петиции осталось 90 дней.

Напомним, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания изъял российский канал "Дождь" из перечня разрешенных в Украине иностранных программ.

Источник: korrespondent.net