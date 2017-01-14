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14. 01. 2017

Сепаратисты обстреляли КП Марьинка - пограничники

 
Сепаратисты обстреляли позиции контрольного поста "Марьинка", сообщили в Госпогранслужбе Украины.
 
"Вечером 13 января незаконные вооруженные формирования почти час вели огонь по позиции контрольного поста "Марьинка". Огонь российские наемники открыли почти в 20:00 из стрелкового оружия и подствольных гранатометов. Обстрел велся со стороны временно неподконтрольного н.п. Александровка. Пограничники в ответ огонь не открывали", - сообщили в погранслужбе.
 
По данным пограничников, во время обстрела граждан и транспортных средств на КП "Марьинка" не было, пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет.
 
Сепаратисты вели провокационные обстрелы позиций сил АТО вблизи н.п. Калиново-Попасная и Новозвановка и обстреляли жилые помещения в Ирмино, заявили в пресс-центре штаба АТО.
 
"В течение последних трех суток противник осуществлял провокационные обстрелы позиций наших войск вблизи населенных пунктов Калиново-Попасная и Новозвановка. Огонь велся не только по украинским военным, но и по населенным пунктам, которые находятся под временным контролем российско-оккупационных войск", - отметили в штабе .
 
Военные считают, что такие действия ведутся с целью обвинения украинской стороны в обстрелах мирного населения.
 
Напомним, что за минувшие сутки сепаратисты 62 раза обстреливали позиции сил АТО на Донбассе, один украинский военный был ранен.
 
 
 

Источник: korrespondent.net

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