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14. 01. 2017

В Харьковской области поезд насмерть сбил человека

 
В Харьковской области поезд сообщением "Харьков - Киев" насмерть сбил 38-летнего жителя села Ковьяги Валковского района, сообщили в облуправлении Нацполиции.
 
"ЧП произошло 13 января около 20:25 на железнодорожной станции "Огульцы ЮЖД". ... Установлено, что мужчина находился на перроне в состоянии алкогольного опьянения и не слышал сигнала прибывающего поезда. Не удержав равновесие, он ударился о боковую часть поезда", - говорится в сообщении полиции.
 
Сейчас решается вопрос о внесении факту происшествия в Единый реестр досудовых расследований.
 
Напомним, что на Рождество на подъезде к Львову сломался поезд Интерсити №743 сообщением Дарница – Трускавец (следующий через Киев и Львов).
 

Источник: korrespondent.net

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