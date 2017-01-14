В Харьковской области поезд насмерть сбил человека

В Харьковской области поезд сообщением "Харьков - Киев" насмерть сбил 38-летнего жителя села Ковьяги Валковского района, сообщили в облуправлении Нацполиции.

"ЧП произошло 13 января около 20:25 на железнодорожной станции "Огульцы ЮЖД". ... Установлено, что мужчина находился на перроне в состоянии алкогольного опьянения и не слышал сигнала прибывающего поезда. Не удержав равновесие, он ударился о боковую часть поезда", - говорится в сообщении полиции.

Сейчас решается вопрос о внесении факту происшествия в Единый реестр досудовых расследований.

Напомним, что на Рождество на подъезде к Львову сломался поезд Интерсити №743 сообщением Дарница – Трускавец (следующий через Киев и Львов).

Источник: korrespondent.net