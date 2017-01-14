Россия планирует развернуть в аннексирована Крыму дополнительные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 "Триумф", заявил командующий 4-й армией ВВС и ПВО Виктор Севостьянов, пишет "Интерфакс".

"Это предусмотрено. О сроках я бы не хотел пока говорить", - заявил он в Феодосии 14 января, где на боевое дежурство заступил командный пункт и зенитный ракетный полк, оснащенный системой С-400.

Севостьянов добавил, что С-400 позволяет одновременно сопровождать и уничтожать до 300 воздушных и наземных целей, действующих на всем диапазоне скоростей и высот, отслеживать и уничтожать цели, изготовленные с использованием технологий "стелс".

"Самолеты, ракеты и другие воздушные объекты, сделанные по технологии" Stels "- не невидимки. Цель будет однозначно обнаружена, обстреляна и сбита", - заявил Севостьянов.

Также он сообщил, что полк ПВО в Феодосии продолжит использовать системы С-300.

Напомним, что в Херсонской области, которая граничит с Крымом, подразделения противовоздушной обороны Украины провели учения.

Отмечается, что в ходе занятий военные отработали аэрозольную маскировку при изменении стартовых позиций, скрытое выдвижение в районы развертывания подразделений ПВО. Cмотрите фотогалерею: РФ хочет развернуть в Крыму больше систем С-400

Источник: korrespondent.net