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14. 01. 2017

Действия власти привели к ухудшению криминогенной ситуации - Медведчук

 
Ухудшение криминогенной ситуации ― это закономерный итог проводимой властью политики, считает Виктор Медведчук, лидер Общественного движения «Украинский выбор – Право народа».
 
«По данным Бюро общественных экспертиз «Громекс», Киев по количеству преступлений занимает лидирующие позиции среди городов Украины. С января по сентябрь 2016 года преступность превысила показатели 2015 года почти на 50%, за этот период было зафиксировано 65 102 преступления, из которых нераскрытыми остались практически 85%. Причем каждое третье преступление, совершенное в Киеве, относится к категории тяжких и особо тяжких. Столица находится на первом месте по количеству убийств, почти 44% из них остаются нераскрытыми», — привел данные экспертов Медведчук.
 
По его мнению, статистика опровергает все утверждения «реформаторов» о проведенных преобразованиях, их качестве и эффективности.
 
«Об истинных причинах роста преступности представители правоохранительных органов предпочитают не говорить. Они умалчивают о том, что печально известный закон о люстрации,  в результате которого были уволены профессионалы, знающие свое дело (по словам Деканоидзе, только в Киеве  уволили 80% руководящего состава правоохранительных органов), выхолостил правоохранительную систему. Это вполне прогнозируемо привело к снижению раскрываемости преступлений и отсутствию координации действий силовых органов», — подчеркнул политик.
 
По его словам, нерасследованные резонансные убийства и декабрьские события в Княжичах ― яркое тому доказательство.
 
При этом заявляя о необходимости легализации  оружия, политики и  чиновники не задумываются о последствии такого шага, ведь на руках у населения  — большое количество огнестрельного оружия, считает лидер «Украинского выбора».
 
«Есть еще одна причина роста преступности, о которой «реформаторы» также стараются не говорить. Ухудшение криминогенной ситуации ― это закономерный итог проводимой ими       политики. Нередко именно нищета и безысходность толкают граждан, еще несколько лет назад имевших работу и стабильные доходы, на нарушение закона. Но власть не намерена ни говорить о причинах роста преступности, ни тем более анализировать их и принимать решительные меры. А потому с каждым днем растет вероятность того, что Киев из культурной столицы окончательно превратится в столицу криминальную», — делает вывод  Медведчук.
 
Для возвращения пленных нужна амнистия - Медведчук
 

Источник: korrespondent.net

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