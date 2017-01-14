Действия власти привели к ухудшению криминогенной ситуации - Медведчук

Ухудшение криминогенной ситуации ― это закономерный итог проводимой властью политики, считает Виктор Медведчук, лидер Общественного движения «Украинский выбор – Право народа».

«По данным Бюро общественных экспертиз «Громекс», Киев по количеству преступлений занимает лидирующие позиции среди городов Украины. С января по сентябрь 2016 года преступность превысила показатели 2015 года почти на 50%, за этот период было зафиксировано 65 102 преступления, из которых нераскрытыми остались практически 85%. Причем каждое третье преступление, совершенное в Киеве, относится к категории тяжких и особо тяжких. Столица находится на первом месте по количеству убийств, почти 44% из них остаются нераскрытыми», — привел данные экспертов Медведчук.

По его мнению, статистика опровергает все утверждения «реформаторов» о проведенных преобразованиях, их качестве и эффективности.

«Об истинных причинах роста преступности представители правоохранительных органов предпочитают не говорить. Они умалчивают о том, что печально известный закон о люстрации, в результате которого были уволены профессионалы, знающие свое дело (по словам Деканоидзе, только в Киеве уволили 80% руководящего состава правоохранительных органов), выхолостил правоохранительную систему. Это вполне прогнозируемо привело к снижению раскрываемости преступлений и отсутствию координации действий силовых органов», — подчеркнул политик.

По его словам, нерасследованные резонансные убийства и декабрьские события в Княжичах ― яркое тому доказательство.

При этом заявляя о необходимости легализации оружия, политики и чиновники не задумываются о последствии такого шага, ведь на руках у населения — большое количество огнестрельного оружия, считает лидер «Украинского выбора».

«Есть еще одна причина роста преступности, о которой «реформаторы» также стараются не говорить. Ухудшение криминогенной ситуации ― это закономерный итог проводимой ими политики. Нередко именно нищета и безысходность толкают граждан, еще несколько лет назад имевших работу и стабильные доходы, на нарушение закона. Но власть не намерена ни говорить о причинах роста преступности, ни тем более анализировать их и принимать решительные меры. А потому с каждым днем растет вероятность того, что Киев из культурной столицы окончательно превратится в столицу криминальную», — делает вывод Медведчук.

Для возвращения пленных нужна амнистия - Медведчук

Источник: korrespondent.net