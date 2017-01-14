Умер известный украинский ученый Илья Лихтарев

Умер известный украинский физик, один из руководителей ликвидации аварии на ЧАЭС Илья Лихтарев, сообщает журналист Сергей Костеж на своей странице в Facebook.

Лихтарев - доктор физико-математических наук, профессор, генеральный директор "Научно-исследовательского института радиационной защиты" Академии технологических наук Украины, председатель комиссии по вопросам гигиенического регламентирования и нормирования радиоактивных веществ и радиационного фактора комитета Министерства здравоохранения Украины по вопросам гигиенического регламентирования.

Также журналист рассказал о желании Лихтарева пойти в 2014 году добровольцем на фронт. "Человек, который в Украину приехал впервые в 1986 и стал украинцем. Был, среди прочего, и такой эпизод. Весной 2014 года, в самом начале российской агрессии, 80-летний Лихтарев пришел в один из киевских военкоматов записываться добровольцем. Ясное дело, забраковали по здоровью. - Зря вы так, - пожурил их Лихтарев, - я старый и мудрый, я вам пригожусь...", - написал журналист. Напомним, что в Китае умер лингвист Чжоу Югуан, создавший латинскую транскрипцию китайского языка (пиньинь).

Источник: korrespondent.net