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14. 01. 2017

Умер известный украинский ученый Илья Лихтарев

 
Умер известный украинский физик, один из руководителей ликвидации аварии на ЧАЭС Илья Лихтарев, сообщает журналист Сергей Костеж на своей странице в Facebook.
 
Лихтарев - доктор физико-математических наук, профессор, генеральный директор "Научно-исследовательского института радиационной защиты" Академии технологических наук Украины, председатель комиссии по вопросам гигиенического регламентирования и нормирования радиоактивных веществ и радиационного фактора комитета Министерства здравоохранения Украины по вопросам гигиенического регламентирования.
 
 
Также журналист рассказал о желании Лихтарева пойти в 2014 году добровольцем на фронт.
 
"Человек, который в Украину приехал впервые в 1986 и стал украинцем. Был, среди прочего, и такой эпизод. Весной 2014 года, в самом начале российской агрессии, 80-летний Лихтарев пришел в один из киевских военкоматов записываться добровольцем. Ясное дело, забраковали по здоровью. - Зря вы так, - пожурил их Лихтарев, - я старый и мудрый, я вам пригожусь...", - написал журналист.
 
Напомним, что в Китае умер лингвист Чжоу Югуан, создавший латинскую транскрипцию китайского языка (пиньинь).
 

Источник: korrespondent.net

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