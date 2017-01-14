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14. 01. 2017

РФ пытается столкнуть ЕС и США - немецкая разведка

 
России прибегает к манипуляциям с целью посеять раздор между США и Европой и испортить тесное европейско-американское сотрудничестве, говорится в совместном докладе Службы внешней разведки Германии (BND) и Федерального ведомства по охране Конституции для правительства Германии, сообщает Spiegel.
 
По данным издания, немецкие спецслужбы получили задание от администрации канцлера расследовать деятельность российских спецслужб после кибератак на немецкий Бундестаг весной 2015 года и так называемого "случая с Лизой", когда российские СМИ распространили информацию о якобы изнасиловании беженцами 13-летней русскоязычной девочки в Берлине.
 
 
Немецкие спецслужбы пришли к выводу, что в странах Евросоюза уже несколько лет наблюдается активное российское влияние. Отмечается, что Москва целенаправленно пытается обострить имеющиеся на Западе социальные конфликты.
 
Кроме того, Россия прилагает усилия для распространения взглядов, которые бы ставили под сомнение необходимость тесной связи между ЕС и Соединенными Штатами.
 
Издание отмечает, что в настоящее время немецкое правительство размышляет, необходимо ли и в какой форме обнародовать доклад спецслужб для Бундестага или общественности.
 
Напомним, в отчете американской разведки констатируется, что Россия ответственна за кибератаки на США с целью помешать кандидату в президенты от демократов Хилари Клинтон.
 
Кремль назвал любительским доклад о кибератаках России.
 

Источник: korrespondent.net

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