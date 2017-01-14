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14. 01. 2017

Чехия разрешила Украине забрать останки Олеся

Власти Чехии дали разрешение на передачу украинской стороне эксгумированных останков известного писателя Александра Олеся. Об этом сообщил президент Петр Порошенко в своем Twitter в субботу, 14 января.

"Готовим перевозку уже в ближайшее время", – добавил Порошенко.

 
 

Напомним, 3 января 2017 года на Ольшанском кладбище в Праге принудительно эксгумировали останки Олеся. В могиле собирались похоронить Владимира Михайлишина, который ухаживал за могилой украинского писателя.

Источник: korrespondent.net

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