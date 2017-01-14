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14. 01. 2017

В Германии допускают вмешательство РФ при выборах в бундестаг

Политические партии Германии должны принять меры, чтобы обезопасить себя от стороннего вмешательства и манипуляций в ходе предвыборной кампании перед выборами в бундестаг в 2017 году. Об этом председатель бундестага Норберт Ламмерт заявил в интервью изданиям немецкой медийной группы Funke в субботу, 14 января.

Он отметил, что не стоит испытывать иллюзии, что никто не попытается вмешаться в ход выборов в бундестаг. "Будут использованы все технические возможности", – уверен Ламмерт, поэтому "необходимо взять на себя масштабные технические и финансовые расходы для своей защиты".

Сторонники политических партий и кандидаты в депутаты должны отказаться от распространения в интернете недостоверной информации и рассматривать это как минимальный вклад в борьбу за прозрачность предвыборной кампании, подчеркнул Ламмерт. Нужны также действия, помогающие предотвратить появление фейковых сообщений и новостей для достижения политических целей, подчеркнул председатель бундестага.

Глава Европарламента Мартин Шульц, в свою очередь, призвал страны Евросоюза быть готовыми к попыткам России оказать влияние на ход выборов, которые должны пройти в ряде стран ЕС в 2017 году.

"Если Россия действительно пыталась вмешаться в выборы в США, это должно стать для нас тревожным сигналом", - заявил Шульц в субботу, 14 января, в интервью газете Die Welt.

Необходимо сделать все возможное, чтобы исключить зарубежное вмешательство в выборы в Европе, констатировал политик.

Ранее спецслужбы Германии попросили полномочий для ответных кибератак.

Источник: korrespondent.net

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