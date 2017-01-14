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14. 01. 2017

За сутки из-за непогоды на дорогах Украины пострадали 75 человек

В результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации за минувшие сутки на автодорогах Украины погибли три человека. Травмы получили 75 человек, сообщает пресс-служба Нацполиции в субботу, января.

Критической по уровню аварийности ситуация остается в Закарпатской, Хмельницкой, Ровенской, а также Донецкой и Луганской областях.

На автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.

 
 

Отметим, из-за неблагоприятных погодных условий в Закарпатской области временно ограничено движение грузовиков на дорогах государственного значения, а в Ивано-Франковской области – на дорогах Н-09 "Мукачево – Львов" и Р-21 "Долина – Хуст".

Напомним, на дороги Закарпатья с вечера 13 января сошло шесть снежных лавин.

Источник: korrespondent.net

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