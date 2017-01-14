Петицию о помиловании Сноудена подписали более миллиона человек

Петицию о помиловании разоблачителя американских спецслужб Эдварда Сноудена подписали уже более 1,1 млн человек. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте кампании в поддержку бывшего сотрудника ЦРУ и АНБ – Pardon Snowden. Кампанию проводят правозащитные организации Amnesty International (AI), Human Rights Watch (HRW) и Американский союз гражданских свобод (American Civil Liberties Union, ACLU).
Свои подписи поставили, в частности, финансист и инвестор Джордж Сорос, соучредитель компании Apple Стив Возняк, гендиректор Twitter Джек Дорси и другие. По словам Возняка, Сноудена можно назвать героем, который восстал против тайного шпионажа и нарушений конституции.
Одновременно на сайте кампании опубликовано письмо к уходящему президенту США Бараку Обаме за подписью руководителей AI, HRW и ACLU Салила Шетти, Кеннета Рота и Энтони Ромеро. Авторы призывают Обаму использовать президентские полномочия, чтобы в последние дни его пребывания в Белом доме помиловать Сноудена.
"Мы уверены, что Сноудена будут помнить как героя, боровшегося за права человека, и одного из самых важных разоблачителей в истории. Президентское помилование для Сноудена станет мужественным утверждением права граждан привлекать правительство к ответственности, когда происходит злоупотребление властью", – говорится в послании.
В свою очередь администрация США не выказывает намерений пойти навстречу просителям о помиловании Сноудена, находящегося в России. "Сноуден – это человек, "бежавший в руки неприятеля и искавший убежище в стране, которая совсем недавно стремилась подорвать нашу демократию", – заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.
Ранее Обама заявлял, что не может помиловать Сноудена.
Источник: korrespondent.net
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Отмена виз в Беларусь
Опубликован указ о 5-дневном безвизовом режиме в Беларуси
В среду, 11 января 2017 года, на Национальном правовом интернет-портале офииально опубликован указ президента Беларуси №8 от 9 января 2017г. "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который дает возможность гражданам 80 стран въехать в Беларусь без визы на срок не более 5 дней.
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Отмена виз в Беларусь
Ответы на главные вопросы о 5-дневном безвизовом въезде в Беларусь
Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной, пресс-секретарь МВД Константин Шалькевич, начальник главного консульского управления МИД Игорь Фисенко и представитель Госпогранкомитета Олег Ляшук ответили на популярные вопросы по поводу безвизового въезда в Беларусь для граждан 80 стран, который вводится указом президента №8 от 9 января.
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Отмена виз в Беларусь
Иностранцам, которые задержатся в Беларуси без визы, грозит предупреждение или штраф
Иностранные граждане, которые нарушают пятидневный срок пребывания в Беларуси без визы, получат предупреждение или штраф. Об этом во вторник, 10 января, сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.
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Отмена виз в Беларусь
Ограничений на число поездок в Беларусь по 5-дневному безвизу нет
Граждане 80 стран, которые в скором времени смогут приезжать в Беларусь без оформления визы сроком на 5 дней, не ограничены в количестве таких краткосрочных поездок. Об этом на спецбрифинге во вторник, 10 января, сообщил представитель Государственного пограничного комитета Олег Ляшук.
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Отмена виз в Беларусь
Кремль: Минск согласовал с Москвой введение безвизового режима для 80 стран
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение Беларусью 5-дневного безвизового режима для граждан 80 стран. По его словам, это абсолютно внутреннее дело Беларуси, однако Минск согласовывал данное решение с Москвой.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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